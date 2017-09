‘PSG wilde een poging wagen en ook Arsenal nam contact op’

Yann Karamoh maakte in augustus de overstap van SM Caen naar Internazionale, maar had ook andere opties. De negentienjarige rechtsbuiten vertelt in een Q&A-sessie met de supporters van i Nerazzurri dat hij naar Engeland en de Franse top had gekund.

“Paris Saint-Germain was van plan om een poging voor mij te wagen en Arsenal nam contact op met mijn zaakwaarnemers. Daarnaast was er interesse van AS Monaco en Olympique Lyon, maar ik heb besloten om naar hier te komen. Er is hier meer kwaliteit dan in Frankrijk”, doelt de in Ivoorkust geboren Fransman op het niveau van de Serie A.

Karamoh speelde voor Racing Club de France alvorens hij de overstap maakte naar Caen. Voor laatstgenoemde club kwam hij tot 5 doelpunten en 4 assists in 36 officiële wedstrijden. Internazionale huurt het talent twee seizoenen lang en zal hem vervolgens verplicht overnemen van Caen.