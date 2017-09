‘Arsenal was een serieuze optie, maar PSG was mijn eerste keus’

Kylian Mbappé stond in de belangstelling van zo’n beetje iedere grootmacht in West-Europa en opteerde uiteindelijk voor een binnenlandse transfer. De aanvaller ruilde AS Monaco in voor Paris Saint-Germain en erkent in een interview met The Telegraph dat er met name interesse uit de Premier League was.

Arsenal was een van de belangstellenden, aldus de achttienjarige Mbappé: “Ja, ik heb met Arsène Wenger gesproken, een geweldige trainer. Hij heeft een geweldige reputatie in Frankrijk, wordt er erg gerespecteerd en hij weet hoe je jonge spelers moet ontwikkelen. Het was een serieuze optie voor mij, maar PSG was uiteraard mijn eerste keus.”

Mbappé had overigens al eerder in Engeland terecht kunnen komen, want als elfjarige was hij op proef bij Chelsea. “Het was een prachtervaring. Chelsea was de eerste grote club die ik bezocht, dus het was een hele ontdekking voor mij.” Mbappé deed mee in een wedstrijd van de Onder-12 tegen Charlton Athletic en stond toen samen met Tammy Abraham in de aanval.

“We wonnen met 7-0 of 8-0. Ik heb toen enkele spelers van het eerste elftal ontmoet: Didier Drogba, Florent Malouda, de Franstaligen. Ik heb enkele foto’s met hen genomen. Ik dacht sindsdien altijd: ‘hier wil ik zijn, ik wil een van die grote spelers worden die mensen een plezier doet met zijn spel’”, besluit Mbappé, die woensdag werd gepresteerd bij PSG. Hij gaat met rugnummer 29 spelen in het Parc des Princes.