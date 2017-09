PSG vreest voor juridische stappen: ‘Hij wordt de Neymar van de CFA’

Hatem Ben Arfa wordt op schandelijke wijze behandeld door Paris Saint-Germain, zegt zijn zaakwaarnemer Jean-Jacques Bertrand. De aanvallende middenvelder is teruggezet naar de reserves van de Franse topclub, nadat hij afgelopen transferwindow niet vertrok uit Parijs. Ben Arfa wil dat de club de beslissing voor vrijdag terugdraait, anders stapt hij naar de juridische afdeling van de Ligue 1.

Ben Arfa had de mogelijkheid om te verkassen naar OGC Nice en Saint-Étienne, maar weigerde. “Hij wordt de Neymar van de CFA”, zegt Bertrand in gesprek met radiostation RMC, waarmee hij verwijst naar de amateurcompetitie van Frankrijk waar Ben Arfa mogelijk in gaat spelen als hij onderdeel blijft van het reserveteam. “Ik hoop in ieder geval dat hij dat dan gaat worden.”

“We hebben zo vaak gezien dat spelers hun contract niet respecteren en op het matje worden geroepen, maar nu is het omgekeerde het geval”, vervolgt Bertrand. “De club moet de verplichtingen jegens de speler respecteren. Het lijkt net of Hatem geen contract heeft. ‘Je vertrekt, je krijgt niets en je kan om niets vragen.’ Zo kan en mag je niet handelen.”

Unai Emery zegt echter dat Ben Arfa wist wat de consequenties waren als de middenvelder, die nog tot volgend jaar zomer onder contract staat bij PSG, niet zou vertrekken bij de club: “Het is een beslissing van de club en hij wist van tevoren al dat dit kon gebeuren. Als de transferperiode was gesloten en hij niet van club was veranderd, werd hij teruggezet naar de reserves en dat is nu gebeurd” aldus de trainer van PSG.