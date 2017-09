Bony erkent: ‘Het zou geweldig zijn geweest om onder hem te spelen’

Wilfried Bony is teruggekeerd bij Swansea City, de club waar hij tussen 2013 en 2015 ook al onder contract stond. The Swans betaalden afgelopen transferwindow vijftien miljoen euro aan Manchester City om de spits in te lijven en de aanvaller zelf is blij met zijn overstap. Toch had Bony graag intensiever met Josep Guardiola, de manager van the Citizens, samengewerkt.

De Ivoriaans international werd vorig seizoen verhuurd aan Stoke City, maar kon daar ook niet echt imponeren met twee goals in elf optredens. Bony heeft zodoende nooit voor lange tijd kunnen voetballen onder Guardiola en daar baalt de spits van: “Pep Guardiola is een van de beste coaches ter wereld”, zegt Bony in gesprek met Foot Mercato. “Onder hem spelen was echt geweldig geweest. We hebben een goede verstandhouding.”

“Maar het belangrijkste is dat ik me nu volledig focus op mijn team, op Swansea. Ik wil alles geven voor de club”, vervolgt Bony, die zegt te balen van de vele blessures bij City. “Maar er waren ook mooie momenten. We wonnen de League Cup en we behaalden de halve finale van de Champions League, wat ook nooit is gelukt door de club. Nu keer ik terug bij de club die mij heeft gevormd in Engeland. Ik voel me thuis hier.”