Onana baalt: ‘Ik vond hem een van de beste verdedigers van ons’

Ajax verloor afgelopen transferwindow een waardevolle kracht in de persoon van Davinson Sánchez, die vertrok naar Tottenham Hotspur. André Onana gunt zijn voormalig ploeggenoot de transfer naar de Premier League, maar realiseert zich dat Ajax een belangrijke speler is kwijtgeraakt. Toch wil de jonge doelman niet bij de pakken neerzitten.

"Ik vond hem een van de beste verdedigers van ons", aldus Onana tegenover Ajax TV over zijn vriend Sánchez, die hij veel succes wenst in Engeland. "Hij heeft mij veel geholpen en we hielden vaak de nul met hem. Hij was fantastisch voor ons. Maar het was een goed moment voor hem om te gaan. Dat begrijp ik. Zo is voetbal. Je hebt elk jaar nieuwe vrienden."

Zelf heeft Onana niet nagedacht over een vertrek uit Amsterdam en hij geeft aan dit jaar te willen vechten voor Ajax. "Als het goed gaat, blijf je bij elkaar en als het slecht gaat, moet je ook bij elkaar blijven. Als het mij en mijn verdedigers lukt om de nul te houden, weet ik zeker dat we alles gaan winnen. Vorig seizoen zijn we ook slecht gestart en goed geëindigd, ook al wonnen we niks."