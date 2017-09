‘Je offert 65 tot 75 miljoen aan inkomsten op, we betalen een hoge prijs’

Alexis Sanchez is nog altijd speler van Arsenal, ondanks de vermeende vertrekwens van de aanvaller. Met name Manchester City wilde de Chileen, die nog tot volgend jaar zomer vastligt in het Emirates Stadium, graag overnemen, maar Arsenal hield de poot stijf in de afgelopen transferwindow. Arsène Wenger weet dat deze beslissing de club tientallen miljoenen gaat kosten.

“Je hebt Sánchez nu in zijn laatste contractjaar, je offert 65 tot 75 miljoen euro aan inkomsten op en aan het einde van het seizoen moet je een vervanger halen voor precies datzelfde bedrag”, aldus de manager van the Gunners in gesprek met beIN Sports. “Dus we betalen een hoge prijs. Op een gegeven moment moet je een beslissing nemen en moet je één of twee spelers opgeven.”

“Momenteel hebben we 107 spelers in Engeland die het laatste contractjaar ingaan”, legt Wenger uit. “Voetballers kijken vandaag de dag heel anders naar hun carrière. Ten eerste verwachten alle spelers hogere salarissen omdat ze inflatie verwachten. En ten tweede: de transfermarkt is vele malen groter en gekker geworden, maar clubs willen eigenlijk geen hoge bedragen betalen voor spelers die weliswaar goed, maar niet bepalend zijn.”

“De hoeveelheid geld die er omgaat tegenwoordig staat volledig los van de realiteit en de waarheid”, vervolgt de Fransman. “Een voorbeeld: Ousmane Dembélé was vorig jaar 15 miljoen euro waard en dit jaar 150 miljoen. Het maakt niet uit hoe hard je werkt als trainer, een speler kan niet van 15 naar 150 miljoen gaan. Het nadenken over redelijk investeren en wat je eraan terug kan verdienen is verdwenen. Het is nu gewoon: kan ik het betalen of niet?”