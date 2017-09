‘Galatasaray betaalt acht ton voor voormalig doelwit van Ajax en Vitesse’

Iasmin Latovlevici gaat aan de slag bij Galatasaray. De club uit Europees Istanbul kan de komst van de 31-jarige linkerverdediger van Karabükspor ieder moment bekendmaken, zo melden diverse Turkse en Roemeense media.

De twaalfvoudig international van Roemenië gaat een contract tekenen voor één seizoen met een optie op een tweede jaar en zal een tekenbonus van 550.000 euro ontvangen. Galatasaray zal het tot medio 2018 doorlopende contract van Latovlevici voor 800.000 euro afkopen, zo klinkt het. Latovlevici sloeg eerder een nieuwe aanbieding van Karabükspor af.

De linkspoot komt uit de jeugdopleiding van Politehnica Timisoara en speelde vervolgens voor CFR Timisoara, Gloria Bistrita, Steaua Boekarest en Gençlerbirligi. Latovlevici, die met Steaua onder meer drie landstitels won, scoorde in februari 2013 nog in de Europa League tegen het Ajax van Frank de Boer en besliste daarna ook de strafschoppenserie in het voordeel van de Roemenen.

Een jaar later zou Latovlevici hoog op de verlanglijst van zowel Ajax als Vitesse hebben gestaan, maar hij kwam nooit in Nederland terecht. Bij Galatasaray moet hij nu de concurrentie aangaan met onder anderen Martin Linnes en Hakan Balta. Galatasaray hoopte aanvankelijk Kwadwo Asamoah van Juventus over te nemen, maar die onderhandelingen konden niet succesvol worden afgerond.