‘De geruchten over Man City hebben mijn spel niet beïnvloed’

Jonny Evans staat na de afgelopen transferwindow nog steeds onder contract bij West Bromwich Albion, maar de verdediger stond in de hevige belangstelling van onder meer Leicester City, Arsenal en Manchester City. De clubs boden naar verluidt tientallen miljoenen voor de Noord-Ier, maar hij bleef bij the Baggies.

"Ik maak de beslissingen niet, ik ben gewoon iemand die moet afwachten wat de clubs beslissen", citeren verschillende Engelse media de 29-jarige verdediger. "Manchester City moest eerst beslissen of ze me wilden hebben en dan moet je eigen club nog beslissen of ze je willen verkopen. Dan pas kan je er zelf over nadenken, maar bij dat stadium zijn we nooit gekomen."

"Verrassend genoeg weet de pers niet altijd wat er precies gaande is en wat spelers moeten meemaken", vervolgt Evans, die zegt niet afgeleid te zijn geweest door de transferperikelen. "Het belangrijkste is dat de geruchten mijn spel niet hebben beïnvloed, het heeft me juist vastberaden gemaakt en ik wil een nóg betere speler worden. Ik ben gelukkig bij Albion", besluit de mandekker.