‘Rashford is een geweldig voorbeeld, dat is wat we ook met Ajax nastreven’

Marcus Rashford werd door Phil Jones al bestempeld als een geniale voetballer die in de toekomst kan uitgroeien tot beste speler van de wereld en ook Juan Mata en Edwin van der Sar steken hun bewondering over de jonge Engelsman niet onder stoelen of banken. De oud-doelman van Manchester United ziet Rashford als hét perfecte voorbeeld van goed investeren in de jeugdopleiding.

"Ik ben totaal niet verrast over zijn ontwikkeling", zegt Mata in gesprek met de Manchester Evening News. "Vanaf het allereerste moment dat we hem zagen op de training, wisten we dat hij iets speciaals had. En hij maakt het waar. Hij scoort voor Engeland, voor United en is een echt gevaar voor de verdedigers van de tegenpartij. Hij heeft de mentaliteit en de geweldige kwaliteiten om een grote, hele grote speler te worden", concludeert de 29-jarige Spanjaard.

Van der Sar sluit zich aan bij de woorden van de middenvelder van the Red Devils. "Marcus is een geweldig voorbeeld. Kijk naar zijn snelheid! Hij is technisch begaafd, maakt veel doelpunten en dat is ook waarom een club hem wilt hebben. Dat is wat we ook met Ajax nastreven. We kunnen eigenlijk niet de grote voetballers halen en leggen zodoende de nadruk op onze academie, met de zekerheid dat talenten op achttien- of negentienjarige leeftijd hun kansen krijgen", besluit Van der Sar.