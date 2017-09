‘Gekke’ Willem II-doelman erkent: ‘Ik kan enorm uit mijn plaat gaan’

Timon Wellenreuther verruilde Schalke 04 deze zomer voor Willem II. In zijn eerste drie wedstrijden voor de Tilburgers moest de Duitse sluitpost al negen keer de bal uit het net vissen. In gesprek met Voetbal International legt Wellenreuther uit dat hij af en toe een beetje een rare vogel is.

“Ik snap heel goed dat mijn medespelers soms gek van me worden. Ik ben niet echt een normale jongen, kan enorm uit mijn plaat gaan. Soms is het misschien iets té”, zegt Wellenreuther, die in het verleden verder onder de lat stond bij RCD Mallorca en Karlsruhe. Bovendien heeft de 21-jarige sluitpost tien interlands voor Jong Duitsland achter zijn naam staan.

“Na de training kan ik gewoon weer met iedereen praten, geen probleem”, vervolgt de Duitse sluitpost zijn verhaal. “Maar als iemand vijf of zes keer niet doet wat ik zeg, word ik gek. Ik hou gewoon niet van verliezen. En bovendien zijn alle keepers gek. Het is een cliché, maar geloof me: het klopt.”