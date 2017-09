De Boer krijgt steun van Stam: ‘Hij moet de tijd krijgen’

Frank de Boer ligt onder een vergrootglas bij Crystal Palace, aangezien de club de eerste drie wedstrijden in de Premier League heeft verloren. De verhalen doen de ronde dat zowel de clubleiding als de spelersgroep van the Eagles niet onder de indruk is van de kwaliteiten van de Nederlander en er wordt al rekening gehouden met een vertrek. Jaap Stam stelt dat men geduld moet hebben met De Boer.

"De club heeft de beslissing genomen om Frank te halen, omdat hij op een bepaalde manier werkt en een bepaalde visie of speelstijl graag hanteert", aldus de manager van Reading in gesprek met Sky Sports. "Om als manager in Engeland te gaan werken en meteen succes te boeken, is heel erg lastig", zegt de ex-verdediger van onder meer Ajax en Manchester United.

"Soms moet je als manager de tijd krijgen om iets op te bouwen en om een sfeer te creëren waarbij de groep resultaten gaat halen", legt de oud-international uit. "Het enige punt is: hebben we genoeg geduld en krijgt de manager genoeg tijd? Dat is niet altijd het geval", besluit Stam. Crystal Palace neemt het zondag op Turf Moor op tegen Burnley.