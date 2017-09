Bijval voor Alli na middelvinger: ‘Maar het was zeker wél naïef en stupide’

Engeland won maandag met 2-1 van Slowakije op Wembley, maar na afloop ging het in de Engelse media vooral over Dele Alli. De aanvallende middenvelder van Tottenham Hotspur stak diep in de tweede helft zijn middelvinger op en het incident wordt nu onderzocht door de FIFA. De jongeling zelf zegt dat het een grap was aan het adres van Kyle Walker, maar desalniettemin is Ian Wright van mening dat het talent beter had moeten weten.

"Als Engeland in Rusland potten willen gaan breken op het WK, dan moeten we iemand hebben met de X-factor", aldus de 33-voudig international van Engeland in zijn column voor the Sun. "Toen hij zijn middelvinger opstak, was het misschien niet een vervelend, kwaadaardig gebaar, maar het was zeker wél naïef en stupide. Ik houd van Dele, hij heeft de potentie om een van de beste spelers ter wereld te worden."

"Ik weet dat hij geschrokken en teleurgesteld is over de reacties na de wedstrijd maandag, maar hij heeft niemand nodig om hem te vertellen dat hij verkeerd heeft gehandeld", besluit de oud-spits. Jamie Vardy, ploeggenoot bij the Three Lions, zegt dat het gebaar van zijn landgenoot onschuldig is. "De middelvinger? Kom op zeg, het is onschuldig. Het wordt helemaal uit zijn verband gerukt", aldus de spits van Leicester City.

"Het is een onschuldig grapje. Ze zijn altijd aan het lachen en aan het klieren met elkaar, dat is hoe ze zijn. Ze zijn jarenlang ploeggenoten van elkaar geweest (bij Tottenham, red.). Het zou echt hard zijn als de FIFA iets zou doen. Als hij wordt gestraft, kunnen we net zo goed emotie en plezier uit het spelletje halen", besluit Vardy tegenover verschillende Engelse media.