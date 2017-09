Van der Sar: ‘Sánchez is te vroeg vertrokken, hij had langer moeten blijven’

Ajax nam afgelopen zomer afscheid van de nodige spelers. Onder meer Davy Klaassen, Davinson Sánchez, Kenny Tete en Jaïro Riedewald vertrokken naar het buitenland. Volgens algemeen directeur Edwin van der Sar is dit niet te voorkomen, al had hij gehoopt dat Sánchez langer in Amsterdam zou blijven.