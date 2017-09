Vidal kondigt afscheid bij Chili aan: ‘We hebben er alles aan gedaan’

Arturo Vidal heeft zijn afscheid als international van Chili aangekondigd. De Chileens international van Bayern München heeft het nieuws woensdagmiddag wereldkundig gemaakt. De middenvelder stopt niet per direct, maar stopt als international als het WK niet wordt bereikt. Haalt Chili het mondiale eindtoernooi wel, dan stopt hij daarna bij de nationale ploeg.

Vidal heeft de knoop doorgehakt na de 3-0 nederlaag tegen Paraguay en de opvolgende verliespartij tegen Bolivia (1-0). Chili staat op de zesde plaats in de WK-kwalificatie. De eerste vier van de groep plaatsen zich automatisch, de nummer vijf komt in actie in de play-offs. Op zijn Instagram-account biedt Vidal zijn excuses aan aan het Chileense volk en kondigt hij zijn afscheid aan.

BREAKING! Arturo Vidal stopt na het komende WK als international van Chili. #chile #vidal A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Sep 6, 2017 at 5:59am PDT

“Sorry Chili, voor deze twee nederlagen”, schrijft de dertigjarige Vidal op sociale media. “We hebben er alles aan gedaan, maar het is ons niet gelukt. Maar we blijven vechten! Twee wedstrijden en het WK is wat mij nog rest. Bedankt voor alles in de afgelopen jaren!” Vidal speelde tot dusver negentig interlands en scoorde daarin 23 keer.