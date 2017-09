‘De fans van West Ham moeten de waarheid aan ‘the Dildo Brothers’ vragen’

De band tussen West Ham United en Sporting Portugal is momenteel niet echt vriendschappelijk. The Hammers wilden William Carvalho deze zomer graag overnemen van de Portugezen, maar de transfer kwam uiteindelijk niet rond. Volgens os Leões is er zelfs nooit een Engels bod binnengekomen.

West Ham United benadrukt dat het wel een bod gedaan heeft en stelt dat de Portugezen hierover liegen. De Engelse club dreigt zelfs met juridische stappen tegen Sporting, maar volgens voorzitter Bruno de Carvalho moeten de supporters van the Hammers bij de eigenaren van hun club zijn. “Waar is het bewijs? Ze hebben misschien geïnformeerd, maar er is naar ons hele elftal geïnformeerd”, zegt hij tegenover Sporting TV.

“De supporters van West Ham moeten het aan de eigenaren vragen: meneer Sullivan en meneer Gold. Zij noemen de eigenaren the Dildo Brothers. Die boodschappers, de eigenaren, moeten met de waarheid komen”, aldus De Carvalho. Nuno Saraiva, sportief directeur van Sporting, noemde Sullivan eerder al een ‘leugenaar’ en een ‘parasiet’. “Sullivan liegt, er is geen bod binnengekomen voor William Carvalho.”