Woensdag, 6 September 2017

Geduld Mourinho met verdediger raakt op

Martin Ödegaard gaat zijn contract bij Real Madrid met drie jaar verlengen. Zijn huidige verbintenis in Spanje loopt af in de zomer van 2018. (Marca)

Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu gaf in een interview aan dat er een principeakkoord is met Andrés Iniesta over een contractverlening. De Spaanse middenvelder kan dat nieuws niet bevestigen. (Diverse Spaanse media)

Het geduld van José Mourinho raakt langzamerhand op met Luke Shaw. De Portugese manager geeft de linksback tot januari de kans om zijn waarde voor Manchester United te bewijzen. (Daily Mirror) De Portugese manager geeft de linksback tot januari de kans om zijn waarde voor Manchester United te bewijzen.

Arturo Vidal werd de afgelopen transferperiode veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Internazionale. De Italiaanse club heeft zich echter nooit officieel gemeld bij Bayern München voor de middenvelder. (Premium Sport)

Juventus versterkte zich deze zomer met Blaise Matuidi, maar meer clubs hadden het voorzien op de middenvelder. Ook onder andere Arsenal en Manchester City toonden interesse. (France Football)