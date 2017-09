Neves legt opvallende keuze voor Championship uit: ‘Een carrière is maar kort’

Eén van de meest opvallende transfers deze zomer kwam op naam van Rúben Neves. De defensieve middenvelder verruilde FC Porto voor Wolverhampton Wanderers, dat zo’n achttien miljoen euro voor hem neertelde. De twintigjarige Neves stond in Portugal te boek als veelbelovend talent en leek gemaakt voor een groter podium dan de Engelse Championship.

Zo werd hij in 2014 op zeventienjarige leeftijd de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van FC Porto, even later de jongste Portugees ooit in de Champions League én de jongste aanvoerder in het miljardenbal. “Het was een fantastische reis en mijn grote doel is om op een dag terug te keren bij FC Porto. Ik ben met die club namelijk nog nooit kampioen geworden en ik hoop dat het op een dag nog zal lukken”, aldus Neves in gesprek met the Guardian.

In een eerder stadium werd de middenvelder nog in verband gebracht met een transfer naar Liverpool of Chelsea, maar plotseling tekende hij bij Wolverhampton Wanderers. “Iedere speler zou hier graag willen spelen. De Championship is een competitie die genoeg aandacht krijgt. Veel spelers zouden niet hoeven nadenken als ze de kans krijgen om hier te spelen”, stelt Neves. “Het was de beste keuze voor mijn carrière.”

“Ik ben een fanatiek supporter van FC Porto, maar een voetballoopbaan is maar kort. Ik kreeg de kans om hier te spelen, minuten te maken en besloot ervoor te gaan. Die kansen kreeg ik bij FC Porto niet, dus dit was een professionele keuze. De sfeer hier is geweldig, dat heeft me echt positief verrast”, vervolgt de Portugees, die zijn oude club nog altijd volgt. “Ik probeer iedere wedstrijd op televisie te kijken. Misschien dat ik over een tijdje ook weer naar het stadion kan, als dat in het schema past.”