‘Donny van de Beek speelt een beetje zoals ik speelde bij Ajax’

Dick Schoenaker speelde tussen 1976 en 1985 voor Ajax en werd in die periode zes keer kampioen van de Eredivisie. De oud-international ziet dat zijn oude club het moeilijk heeft in de eerste periode van het nieuwe seizoen, waarin de ploeg van trainer Marcel Keizer is uitgeschakeld voor Europees voetbal en ook in de Eredivisie niet overtuigend is gestart.