Stevige kritiek op PSG en Manchester City: ‘Het is financiële doping'

Paris Saint-Germain en Manchester City smeten deze zomer met de nodige miljoenen. The Citizens spendeerden zo’n 250 miljoen euro aan nieuwe spelers, terwijl de Franse topclub 222 miljoen neertelde voor Neymar. Javier Tebas, voorzitter van LaLiga, zegt in een toespraak tijdens de SoccerEx-conferentie dat er een grondig onderzoek moet komen naar de transferactiviteiten van deze clubs.

“De UEFA en andere instellingen, bijvoorbeeld de Europese Unie, moeten onderzoek doen. Deze voetbalclubs hebben een competitief voordeel dat ze niet zelf hebben gecreëerd. Het gaat nu om Manchester City en PSG nadat Chelsea in het verleden al de regels overtrad”, zegt Tebas, die de transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain probeerde te vertragen. Hij stelt dat de clubs de Financial Fair Play-regels aan hun laars lappen.

“PSG heeft meer sponsorinkomsten dan Manchester United. Dat is onmogelijk! Het is financiële doping”, waarschuwt de voorzitter van LaLiga. “Als United Neymar zou hebben gekocht, had je mij niet horen klagen. Dat zou namelijk volgens de regels zijn verlopen. Het is nogal riskant als het geld van staten en regeringen afkomstig is.”

“Er moet snel iets gebeuren. Zo niet, dan is de hele industrie in gevaar”, vervolgt Tebas. “Doordat er 222 miljoen euro voor Neymar betaald is, nemen de prijzen overal toe. De salarissen worden hoger, er is meer geld op de markt. Deze clubs lachen om het systeem. Ze zijn gesnapt terwijl ze aan het pissen waren in het zwembad, dit kunnen we niet tolereren.”