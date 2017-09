Mbappé krijgt nummer 29: ‘180 miljoen euro maakt me niks uit’

Kylian Mbappé is woensdagmiddag officieel gepresenteerd bij Paris Saint-Germain. Het achttienjarige toptalent wordt eerst een seizoen gehuurd van AS Monaco en maakt volgend jaar voor maximaal 180 miljoen euro definitief de overstap naar de Franse hoofdstad. De spits werd bij zijn eerste persconferentie warm welkom geheten door PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi, die verzekert dat Mbappé voor het sportieve plaatje heeft gekozen.

“We hebben in totaal drie keer gesproken met zijn familie en niet één keer is het over geld gegaan”, vertelt de flamboyante beleidsbepaler aan diverse Franse media. PSG is momenteel voorwerp van onderzoek van de UEFA. De Europese voetbalbond gaat na of de club heeft voldaan aan de regels van Financial Fair Play, maar Al-Khelaifi maakt zich geen enkele zorgen. “We zijn vol vertrouwen. We hebben niets te verbergen en we zijn transparant. Als andere clubs niet gelukkig zijn met de gang van zaken, is dat niet ons probleem.”

Kylian Mbappé, de nieuwe nummer 29 van PSG! #psg #mbappe #29 Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 6 Sep 2017 om 3:52 PDT

Mbappé had zelf aanvankelijk niet verwacht deze zomer al te vertrekken bij Monaco, waar hij een sleutelfiguur was in de succesformatie van Leonardo Jardim. "In mei was mijn intentie om te blijven, maar toen vonden er bepaalde gebeurtenissen plaats die de situatie veranderden", vertelt hij. "Ik ben naar PSG gekomen voor het project en de aanwezigheid van Neymar is een enorm pluspunt. Ik ben hongerig voor titels. Ik wil winnen en ik wil dat nu doen."

Mbappé wordt na de Braziliaanse superster, die PSG in totaal 222 miljoen euro kostte, de op één na duurste speler aller tijden. Het exorbitante prijskaartje laat hem echter ogenschijnlijk koud. "Of het nou 1 euro is of 180 miljoen euro: het maakt me niks uit. Ik heb het niet betaald en ik heb het ook niet ontvangen”, aldus de Frans international, die met trainer Unai Emery heeft gesproken over zijn positie. “Hij was erg duidelijk over zijn intenties met mij. Ik heb nog nooit langer dan twee jaar op één positie gespeeld. Op dit moment zou ik zeggen dat ik een midvoor ben."