De Boer na drie duels al op de schopstoel: ‘De voetbalwereld is gek’

Frank de Boer verloor zijn eerste drie competitiewedstrijden met Crystal Palace en staat daardoor onder grote druk. In de komende periode moet hij aantonen dat hij van the Eagles een stabiele en goed voetballende Premier League-club kan maken, anders is het al vroeg einde verhaal voor de ex-trainer van Ajax en Internazionale. Wim Jonk vindt dat De Boer meer tijd verdient.