Miljoenenaanwinst PSV maakt indruk: ‘Hij heeft iets weg van Luis Suárez’

Hirving Lozano maakt indruk in zijn eerste weken bij PSV. De 22-jarige Mexicaanse vleugelaanvaller was in zijn eerste drie competitiewedstrijden voor de Eindhovense clubs al goed voor drie doelpunten en één assist en kan dan ook rekenen op de complimenten van onder anderen Aad de Mos.

De analist ziet gelijkenissen met oud-international Johnny Rep. "Ook zo’n brutaaltje, links en rechts erlangs slalommend. En met rendement", zegt hij tegen Omroep Brabant. Lozano kwam de afgelopen transferperiode voor een bedrag van ongeveer acht miljoen euro over van CF Pachuca. "Laten we er niet omheen draaien: het plan is om hem door te verkopen en dan is PSV de ideale etalage. Hij is echt buitengewoon getalenteerd. Vrij uitzonderlijk zelfs, voor de Eredivisie", stelt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

AD-columnist Sjoerd Mossou kan zich vinden in de woorden van De Mos, al trekt hij de vergelijking met enkele andere spelers die in het verleden actief waren in de Eredivisie. "Hij doet me qua stijl denken aan een jonge Arjen Robben. Hij heeft ook wel iets van Luis Suárez. Een intuïtieve actie maken en onderweg bedenken waar het heengaat", aldus Mossou, die benieuwd is naar de mentale weerbaarheid van Lozano. "Straks is het winter, speelt PSV niet Europees en worden het lange, eenzame woensdagavonden in de kou. Pas dan zullen we merken of hij het mentaal aankan."