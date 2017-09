Verwarring in Zuid-Korea na open sollicitatie Hiddink: ‘Als zij willen’

Guus Hiddink staat open voor een terugkeer als bondscoach van Zuid-Korea, zo heeft de clubloze trainer in een interview met YTN aangegeven. De Zuid-Koreanen plaatsten zich deze week voor het WK in Rusland, maar desondanks duikt de naam van Hiddink op in de Zuid-Koreaanse media.

Onder leiding van Shin Tae-Yong, die twee maanden geleden werd aangesteld als opvolger van Uli Stielike, kwalificeerde Zuid-Korea zich deze interlandperiode voor het mondiale eindtoernooi. Twee doelpuntloze remises tegen Iran en Oezbekistan waren voldoende voor kwalificatie.

Tae-Yong is tot en met het WK in Rusland aangesteld, maar desondanks aast Hiddink op zijn functie. “Als zij (de Koreaanse bond, red.) het willen, ga ik de uitdaging aan. Geld is niet belangrijk”, aldus Hiddink. De woorden van Hiddink wekken verbazing bij de Korean Football Association. “Ik begrijp niet waar de naam Hiddink plots vandaan komt, we hebben ons tenslotte geplaatst”, laat een official weten. “We respecteren het contract van Shin.”