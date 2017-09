Mourinho sneert opnieuw naar Wenger: ‘Ik bereid een club voor op succes’

José Mourinho was gedurende zijn trainersloopbaan nog nooit langer dan drie jaar werkzaam bij één club, maar de manager van Manchester United ontkent zich uitsluitend te focussen op de korte termijn. De Portugees lijkt woensdag het 22-jarige dienstverband van Arsène Wenger bij Arsenal aan te grijpen als voorbeeld om aan te geven dat een langer contract geen garantie voor succes biedt.

Mourinho noemt Wenger niet bij naam, maar alles wijst erop dat hij refereert naar de manager van Arsenal. De twee vechten al jarenlang een persoonlijke vete uit in de Engelse media en Mourinho doet in een interview met The Times nog maar eens een duit in het zakje. "Ik bereid een club voor op succes", zegt hij. "Ik denk dat ik een club voorbereid op een manier dat de volgende manager bij een topclub arriveert. Als je dan tussentijds vertrekt, betekent dat niet dat je op de korte termijn gericht bent."

"Een persoon die tien of twintig jaar bij een club zit en vervolgens een club achterlaat die er klaar voor is om te falen, kan net zo goed een visie hebben die gericht is op de korte termijn", besluit Mourinho venijnig. De oefenmeester noemde Wenger dus niet bij naam, maar vrijwel alle Engelse media zijn het erover eens dat hij met zijn uitlatingen sneert naar de Fransman. In 2014 noemde Mourinho zijn collega al eens een specialist in mislukkingen.