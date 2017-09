‘Bepaal welk type bondscoach je nodig hebt om Oranje nieuw elan te geven’

Dick Advocaat volgde samen met zijn assistent Ruud Gullit de ontslagen Danny Blind op als bondscoach van het Nederlands elftal en oud-international Pierre van Hooijdonk adviseert de KNVB om verder te kijken voor een nieuwe keuzeheer. Met nog twee kwalificatiewedstrijden voor de boeg, dreigt Oranje voor de tweede keer op rij een groot eindtoernooi mis te lopen.

Na het gedwongen vertrek van Blind startte de KNVB de zoektocht naar een vervanger. Van Hooijdonk is van mening dat de bond nu al moet rondkijken. “Het lijkt me voor de KNVB wél raadzaam nu al bezig te gaan met de periode na Advocaat en Gullit”, schrijft Van Hooijdonk in zijn column voor Voetbal International. “Bepaal welk type bondscoach je nodig hebt om Oranje nieuw elan te geven, breng in kaart wie er beschikbaar zijn, anticipeer op de volgende periode.”

Van Hooijdonk is kritisch op het wisselbeleid van Advocaat tegen Bulgarije, een wedstrijd die weliswaar werd gewonnen, maar waarin er amper aan het doelsaldo werd gewerkt. “Soms lijkt het of Advocaat in de aanloop naar deze interlands tot het besef is gekomen hoe klein de kans op succes is met deze groep. Dat de moed hem in de schoenen is gezonken. Advocaat zei na afloop dat meerdere spelers onder de maat presteerden. Des te vreemder is het dan dat je de beste man van het veld naar de kant haalt en verder niemand wisselt.”

Advocaat werd samen met Gullit bereid gevonden om Oranje naar het WK te loodsen, maar na de 4-0 nederlaag tegen Frankrijk en de 3-1 zege op Bulgarije staat Nederland er niet goed voor. Zweden heeft drie punten meer en speelde zich naar een beter doelsaldo. Met nog twee wedstrijden op het programma, waaronder een onderling duel met Zweden, heeft Nederland een hoop goed te maken.