‘Nederland stopt vrije val en stijgt aanzienlijk op nieuwe FIFA-ranglijst’

Nederland stijgt acht plaatsen op de FIFA-ranking, zo heeft Voetbal International berekend. De nieuwe ranglijst komt donderdag 14 september naar buiten. Oranje laat de 36ste positie achter zich en neemt plaats op plek 28. Een goede positie op de wereldranglijst is van groot belang, wanneer de ploeg van bondscoach Dick Advocaat zich kwalificeert voor de play-offs voor het WK.

Na het missen van het EK in Frankrijk en de slechte resultaten in de WK-kwalificatie, maakte Nederland een vrije val op de wereldranglijst, met de 36ste plaats als absoluut dieptepunt. Na de nederlaag tegen Frankrijk (4-0) en de overwinning op Bulgarije (3-1) in de kwalificatiecampagne, gaat Nederland van 734 naar 819 punten. Daarmee passeert het landen als DR Congo, Egypte, Kameroen en Tunesië.

Een goede positie op de FIFA-ranking is belangrijk voor wanneer Oranje zich plaatst voor de play-offs. De wereldvoetbalbond geeft de vier hoogst geplaatste landen namelijk een beschermde status. Die landen treffen een ongeplaatst land, waardoor de kansen op kwalificatie hoger zijn. De play-offs zijn voor Nederland overigens nog wel ver weg. In twee wedstrijden moet Oranje drie punten en een slechter doelsaldo zien goed te maken op Zweden, de huidige nummer twee van de poule.