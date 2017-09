‘Vanaf 2013 ben ik de verdediger met de meeste invloed geweest in de Ligue 1’

Serge Aurier verruilde Paris Saint-Germain op de slotdag van de zomerse transferperiode voor Tottenham Hotspur. De Engelse club had ongeveer 25 miljoen euro over voor de diensten van de 24-jarige rechtervleugelverdediger, die zich bij PSG niet voldoende gewaardeerd voelde.

Aurier was naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging, omdat hij niet op waarde werd geschat bij de Franse grootmacht. "En dan heb ik het ook over zaken buiten het voetbalveld", wordt hij geciteerd door The Sun. De back debuteerde op het hoogste niveau in Frankrijk namens Lens en maakte furore bij Toulouse, dat in de zomer van 2015 tien miljoen euro overhield aan de verkoop van de Ivoriaan aan PSG

Aurier was in in 57 competitiewedstrijden voor PSG uiteindelijk goed voor 5 doelpunten en 11 assists. "Statistisch gezien ben vanaf 2013 de verdediger met de meeste invloed geweest in de Ligue 1", meent hij. “Ik heb bovendien negen prijzen gewonnen met PSG. Er werd vooral over mijn activiteiten buiten het veld gesproken. Ik voel me nu bevrijd. PSG bood me een nieuw, driejarig contract aan, maar ik heb ze verlaten voor een nieuw avontuur. Ik wil een nieuwe manier van leven ontdekken.”