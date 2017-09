Feyenoord wacht loodzware periode: ‘Niveau zal een stuk hoger liggen’

Feyenoord staat voor een zware periode, waarin een groot aantal wedstrijden moet worden afgewerkt. De Rotterdammers komen de komende weken in actie in de Eredivisie, Champions League en KNVB Beker. Trainer Giovanni van Bronckhorst kijkt uit naar de drukke periode en verwacht dat zijn selectie goed weet om te gaan met het drukke wedstrijdschema.

Feyenoord hervat de competitie aanstaande zondag met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. “De focus ligt volledig op die wedstrijd, al plannen we natuurlijk ook vooruit. Zo bekijken we bijvoorbeeld ook tegenstanders die we in de weken erna treffen”, zegt Van Bronckhorst op de clubwebsite. “Wedstrijden tegen Heracles zijn zeker uit vaak lastig en dit jaar zijn ze goed begonnen, onder meer met de overwinning op Ajax. Wij weten waar onze kansen liggen en als we daar goed mee omgaan, kunnen we ook in Almelo drie punten pakken.”

Na het duel in Almelo treedt Feyenoord op eigen veld aan in de Champions League tegen Manchester City. Daarna volgen in september wedstrijden tegen PSV, ADO Den Haag, NAC Breda en Napoli. Van Bronckhorst denkt dat zijn team er klaar voor is. “We nemen de ervaring mee van vorig jaar in de Europa League, al zal het niveau nu nog een stuk hoger liggen. Maar wij hebben de groep om daar goed mee om te kunnen gaan.”