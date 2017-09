Vardy: ‘Er kwam veel emotie los omdat de fans Van Nistelrooij toezongen’

Jamie Vardy scoorde tussen augustus 2015 en november van dat jaar elf wedstrijden op rij in de Premier League en verbrak daarmee het record van Ruud van Nistelrooij, die in het verleden tienmaal op rij trefzeker was geweest. De spits van Leicester City brak het record in nota bene een wedstrijd tegen Van Nistelrooij’s oude club Manchester United.

De supporters van United zongen Van Nistelrooij toe tijdens dat duel, hetgeen Vardy extra motivatie gaf. "Op dat moment sta je er niet bij stil, maar later besef je dat het mensen kan inspireren", wordt de aanvaller van Leicester geciteerd door diverse Engelse media. Vardy vierde het doelpunt uitbundig. "Ik kan het me eigenlijk niet eens meer herinneren. Er kwam veel emotie los omdat de fans van United Van Nistelrooij toezongen."

Vardy maakte dat seizoen in totaal uiteindelijk 24 doelpunten in 36 competitieoptredens en kroonde zich met Leicester tot kampioen van Engeland. De vorige voetbaljaargang was hij in 35 duels in de Premier League goed voor 13 goals en inmiddels staat de teller na 3 wedstrijden op 2 treffers voor de international van Engeland.