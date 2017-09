Verratti baalt van fans: ‘Kijk naar de remise van Frankrijk tegen Luxemburg'

Italië deed dinsdagavond goede zaken in de kwalificatiecampagne voor het WK van volgend jaar in Rusland. Op eigen veld werd Israël door een doelpunt van Ciro Immobile met minimaal verschil verslagen, maar de spelers van de Azzurri hoefden niet op veel lof te rekenen van de eigen aanhang. Marco Verratti baalde van het gemor op de tribunes in Reggio Emilia.

De povere prestatie van de Italianen kwam in navolging van de 3-0 nederlaag van afgelopen weekeinde tegen Spanje. "Ik ben het niet eens met het boe-geroep en de kritiek", zei de middenvelder van Paris Saint-Germain tegen Rai Sport. Italië wist pas in de tweede helft afstand te nemen van Israël. "Internationale wedstrijden zijn nooit gemakkelijk. Kijk maar naar de remise van Frankrijk tegen Luxemburg of het verlies bij Zweden bij Bulgarije."

Verrast was Verratti echter allerminst. "De supporters van Italië zijn altijd pessimistisch ingesteld, maar we weten dat dingen snel kunnen veranderen", vervolgt de dribbelaar. "Een goede wedstrijd is voldoende om als fenomeen te worden beschouwd en een slechte wedstrijd is genoeg om afgeschreven te worden." Italië heeft in zijn poule met nog twee kwalificatiewedstrijden voor de boeg een achterstand van drie punten op koploper Spanje en zal kwalificatie voor het WK vrijwel zeker moeten afdwingen in de play-offs.