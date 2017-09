‘Cristiano Ronaldo en Nani zeiden dat het een geweldige overstap zou zijn’

Bernardo Silva besloot deze zomer na een sterk seizoen in dienst van AS Monaco zijn loopbaan voort te zetten bij Manchester City. De 23-jarige Portugese middenvelder liet zich naar eigen zeggen overtuigen door onder anderen landgenoten Cristiano Ronaldo en Nani om aan de slag te gaan in het Etihad Stadium.

Silva vroeg het tweetal om raad tijdens de Confederations Cup in Rusland. Ronaldo en Nani waren beiden in het verleden actief voor stadsgenoot Manchester United. "Ze vertelden me hoeveel ze van hun periode hier genoten hebben", onthult de technicus in gesprek met FourFourTwo. "Ze vertelden me ook hoe fijn de mensen zijn in deze voetbalstad. Voetbal leeft in de Premier League. Dat zie je elke week aan de bomvolle stadions. Ze zeiden beiden dat het een geweldige overstap zou zijn."

Silva werd uiteindelijk voor ongeveer vijftig miljoen euro ingelijfd door Manchester City. Met the Citizens hoopt hij dit seizoen hoge ogen te gooien in zowel de nationale competitie als de Champions League. Vorig seizoen haalde de linkspoot met Monaco de halve finales van het miljardenbal. "Het is lastiger om de Champions League te winnen dan de Premier League", denkt hij. "Natuurlijk is het niet eenvoudig om de Premier League te winnen, maar de Champions League is het beste van het beste."

City is in de poulefase van het Europese toernooi ingedeeld bij Feyenoord, Napoli en Shakhtar Donetsk. Silva is vol goede moed over de kansen van de Engelsen. "We hebben veel jonge spelers die over veel talent beschikken. Gooi er wat ervaring bij en we beschikken over een ploeg die op alle fronten kan meedoen om de prijzen. Het winnen van de Premier League dit seizoen is belangrijk voor ons, maar de Champions League is huge. Bij een club als City moet je in elke competitie proberen te vechten voor de prijzen."