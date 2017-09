Ödegaard gaat contract verlengen bij Real Madrid: ‘Meer kan ik nu niet zeggen’

Martin Ödegaard en Real Madrid gaan naar alle waarschijnlijkheid langer met elkaar door. De momenteel door sc Heerenveen gehuurde middenvelder liet dinsdagavond weten vermoedelijk spoedig een nieuw contract te tekenen met de Spaanse grootmacht.

De huidige verbintenis van Ödegaard bij Real loopt medio volgend jaar af, maar de achttienjarige spelmaker gaf na afloop van het duel van de Noorse beloften met Israël toe dat een nieuw contract in de pijplijn zit. “Mijn contract zal vermoedelijk tot na 2018 doorlopen”, tekenden diverse Noorse media op uit zijn mond. “Meer kan ik er op dit moment ook niet over zeggen.”

Ödegaard werd tweeënhalf jaar geleden voor tweeënhalf miljoen euro ingelijfd door Real, maar slaagde er tot dusver nog niet in een vaste plek af te dwingen in de selectie van De Koninklijke. Sinds begin dit jaar komt hij op huurbasis uit voor Heerenveen, waarvoor hij vorig seizoen in zestien competitiewedstrijden goed was voor één doelpunt en drie assists. In de huidige voetbaljaargang was de technicus in drie duels nog niet betrokken bij doelpunten.