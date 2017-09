‘Fenerbahçe stapt over op Turks recept en probeert Van Persie weg te pesten’

Robin van Persie lijkt de speelbal van een Turks spelletje, zo schrijft het Algemeen Dagblad woensdag. Volgens het dagblad heeft het gegoochel van Fenerbahçe met de medische bulletins over de aanvaller veel weg van 'een politiek en publicitair drukmiddel'. De Turkse topclub bracht de voorbije weken tweemaal medisch nieuws naar buiten, terwijl de werkelijkheid anders leek te zijn.

Fenerbahçe maakte dinsdag wereldkundig dat Van Persie de voorste kruisband van zijn linkerknie had ingescheurd. Een kwetsuur die de Nederlander zogenaamd maanden aan de kant zou houden. Van Persie liet enkele uren later zelf weten dat hij het vervelend vond dat er berichten waren verspreid over zijn blessure, zonder zijn instemming en toestemming." Van Persie claimde dat hij een lichte blessure heeft, 'zoals verschillende artsen hebben bevestigd op basis van de scans', onder voorbehoud van complicaties.

Fenerbahçe verzekerde vorige week dat Van Persie met een schouderblessure kampte, waardoor zijn deelname aan het WK-kwalificatieduel met Frankrijk gevaar liep. Hij stond echter fit op het trainingsveld in Katwijk. "In het belang van het Nederlandse voetbal zeg ik er niks over", zo stelde de aanvaller op dat moment. Het Algemeen Dagblad stelt dat Fenerbahçe is overgestapt op een beproefd recept van Turkse clubs die van een speler af willen: treiteren en irriteren door bijvoorbeeld verwarring en ergenis te zaaien richting de buitenwereld, zoals Wesley Sneijder eerder bij Galatasaray overkwam.

Sneijder kreeg een lukrake boete van 2,1 miljoen euro opgelegd omdat hij 'te veel gele kaarten' zou hebben gepakt. De middenvelder betaalde niet en uiteindelijk eindigde de onvrede in contractontbinding. Fenerbahçe zit naar verluidt met Van Persie in de maag, vooral omdat de club in de zomer graag afscheid had willen nemen. Een transfervrije terugkeer bij Feyenoord, inclusief het schenken van een deel van zijn jaarsalaris van zes miljoen euro, vond de club echter teveel van het goede en zou gezichtsverlies betekenen. Het contract van de aanvaller loopt volgend jaar zomer ten einde.