'Hij had als PSV'er de potentie snel naar een club als Arsenal te gaan'

Zakaria Labyad is een van de smaakmakers van FC Utrecht. De aanvallende middenvelder heeft voldoende kwaliteit om belangrijk te zijn voor Feyenoord, Ajax of PSV, zo oordeelt Fred Rutten. De oefenmeester, momenteel clubloos nadat hij in januari werd ontslagen bij Al-Shabab, kent Labyad uit hun gezamenlijke periode bij PSV.

"Als ik het voor het zeggen zou hebben bij Feyenoord, Ajax of PSV, wist ik het wel. Ik zou hem onmiddellijk aantrekken", zo stelt Rutten in gesprek met Voetbal International. Oud-doelman Khalid Sinouh is van mening dat Labyad qua potentie bij FC Utrecht 'natuurlijk' ver onder zijn kunnen zit. "Zakaria is de meest getalenteerde speler met wie ik gevoetbald heb. Hij had als PSV'er de potentie snel naar een club als Arsenal te gaan."

"Dan hoor je op je 24ste niet in de subtop van Nederland te spelen", zo benadrukt Sinouh.

"Zakka zegt het plezier nu te hebben teruggevonden." Dat vindt de voormalig ploeggenoot van Labyad echter niet voldoende. "Ik mis de absolute honger bij hem om nog écht de top te halen. Daarvoor is simpelweg meer nodig dan, zoals hij zegt, plezier. Hoe ik dat zie? Als hij écht een drive had gehad om alles uit zijn loopbaan te halen, waar was hij de afgelopen jaren dan?"