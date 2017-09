Mourinho: ‘Op 31 augustus zou hij 165 miljoen euro hebben gekost’

José Mourinho is ervan overtuigd dat Manchester United veel meer voor Romelu Lukaku had moeten betalen als de transfer ná de overstap van Neymar naar Paris Saint-Germain had plaatsgevonden. De club uit Manchester betaalde naar verluidt 85,4 miljoen euro aan Everton, begin juli. Enkele weken later maakte Neymar voor een recordbedrag van 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar Parijs.

"Ik denk dat we heel slim hebben gehandeld", zo stelt Mourinho in gesprek met The Times. "We dachten dat er iets zou gebeuren dat de transfermarkt voorgoed zou kunnen beïnvloeden. Na de transfer van Neymar is alles veranderd, en hoofdzakelijk op het gebied van de prijzen. Ik denk dat Lukaku op 31 augustus 165 miljoen euro zou hebben gekost. En Nemanja Matic zeker 65 of 75 miljoen euro."

Matic kwam uiteindelijk voor 44,7 miljoen euro over van Chelsea. "Neymar heeft alles veranderd. Als de grootste transfer in de geschiedenis nog altijd Paul Pogba was geweest, zou Philippe Coutinho mijns inziens nu voor een bedrag van 110 miljoen euro speler van Barcelona zijn. Lukaku en Matic zouden ons 220 miljoen euro hebben gekost. Maar het was veel minder omdat we in het eerste deel van de zomer hebben toegeslagen."

Manchester United is het nieuwe seizoen uitstekend gestart, met negen punten uit de eerste drie Premier League-duels: tien doelpunten voor, nul tegen. Lukaku was goed voor drie treffers en startte alle wedstrijden in de basis, net als Matic.