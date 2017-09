Luuk de Jong: ‘Als Ajax dan voorbijkomt, is dat voor hem fantastisch’

Luuk de Jong leek in de slotfase van de zomerse transfermarkt op weg naar Girondins Bordeaux, tot de grootaandeelhouder van de Ligue 1-club zijn poot introk. Zodoende speelt de aanvaller van PSV nog minimaal een half jaar in de Eredivisie, de competitie waarin zijn broer Siem inmiddels ook weer actief in is.

Luuk de Jong heeft met zijn terugkeer in de Eredivisie (aanvankelijk) al aangetoond hoe goed dat voor een speler kan uitpakken. "Voor Siem zelf is het mooi dat hij terug is bij Ajax. Hij kan daar hopelijk weer lekker gaan voetballen", wijst de aanvaller in gesprek met De Telegraaf op het blessureleed van zijn broer.

"Hij wilde aanvankelijk gaan voor zijn kansen bij Newcastle. Qua niveau kon hij mee, maar zeker in Engeland gaat het om de signings in de zomer. Al helemaal na een promotie. Als Ajax dan voorbijkomt, is dat voor hem fantastisch." De Jong weet niet of er voor beide broers nog een buitenlands avontuur inzit. "Eerst maar keihard doorwerken en weer vlammen op het veld. Dat is voor ons nu het allerbelangrijkste.·"