Lionel Messi en consorten stellen in Buenos Aires wederom teleur

Argentinië heeft wederom teleurgesteld in de kwalificatiecampagne voor het WK in Rusland. De ploeg van bondscoach Jorge Sampaoli liet in de nacht van dinsdag op woensdag dure punten liggen tegen Venezuela: 1-1. Het was alweer de derde wedstrijd op rij zonder zege.

Argentinië verzuimde voor rust afstand te nemen van Venezuela, de hekkensluiter van de Zuid-Amerikaanse zone. Zo misten Mauro Icardi, Ángel Di Maria en Paulo Dybala goede kansen oog in oog met Wuilker Faríñez, die amper last had van de anoniem spelende Lionel Messi. Di Maria moest in de eerste helft geblesseerd het veld verlaten.

Na rust nam Venezuela verrassend de leiding via Jhon Murillo, die zijn bewaker te slim af was. Het antwoord van la selección albiceleste volgde snel. Rolf Feltscher passeerde zijn eigen doelman na een actie van Marcos Acuña. Een zege in Buenos Aires zat er niet in voor de Argentijnen, die vijfde staan op de ranglijst.

Brazilië, dat al zeker is van deelname aan het WK, leidt de dans met 37 punten. Uruguay, dat met 1-2 van Paraguay won, volgt met 27 punten. Nummer drie Colombia heeft 26 punten en wordt gevolgd door Peru en Argentinië, beide met 24 punten. De nummers een tot en met vier gaan naar het WK en de nummer 5 speelt een play-off om een WK-ticket tegen Nieuw-Zeeland. Chili, op het WK in 2014 uitgeschakeld in de achtste finales, is de nummer zes met 23 punten en staat in deze stand op uitschakeling.