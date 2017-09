Wereldgoal van Willian niet genoeg voor Brazilië na fraaie assist Arias

Na negen opeenvolgende zeges in de WK-kwalificatiepoule heeft Brazilië weer eens punten verspeeld. Op bezoek bij Barranquilla kwamen de Goddelijke Kanaries niet verder dan 1-1, nadat een wereldgoal van Willian werd uitgewist door Radamel Falcao. Koploper Brazilië is al geplaatst voor het WK, terwijl nummer twee Colombia een belangrijk punt pakte. Concurrent Chili leed immers een 1-0 nederlaag bij Bolivia.

Een bemoedigende eerste helft kende een teleurstellend slot voor Colombia. Een absolute wereldgoal van Willian zorgde in de blessuretijd van het eerste bedrijf voor de Braziliaanse voorsprong: Neymar legde de bal knap terug en Willian volleerde onhoudbaar in de kruising. In die fase leek Colombia juist beter in de wedstrijd te komen, na een sterk begin van Brazilië. De eerste goede mogelijkheden om de score te openen waren voor Colombia: zo mikte Juan Cuadrado naast het doel met een afstandsschot en werd doelman Alisson tot een redding gedwongen na een poging van James Rodríguez vanuit een lastige hoek.

Na een klein halfuur liet Neymar zich gelden met een fraaie actie. Hij vond uiteindelijk Firmino, wiens schot een prooi was voor de gestrekte David Ospina. Colombia oogde zelf dreigend, maar Rodríguez en Falcao speelden voor rust slechts een bescheiden rol. Wellicht kwam het mede daardoor dat Brazilië zonder al te veel moeite overeind bleef, voordat de 0-1 viel. In de tweede helft was het alsnog raak voor Colombia. Santiago Arias stoomde op en leverde een uitstekende voorzet op Falcao, die de bal op waarde schatte en raak kopte.

Het doelpunt gaf Colombia vertrouwen en de ploeg aasde op meer. Toch waren kansen schaars en nam het tempo uiteindelijk weer af, toen de bal voornamelijk op het middenveld werd rondgespeeld. Brazilië had niet de noodzaak om het duel te winnen en speelde niet indrukwekkend in de tweede helft, maar Colombia slaagde er niet in om daarvan te profiteren. Daardoor bedraagt de voorsprong op Uruguay twee punten en kan Colombia woensdag worden ingehaald, als de nummer drie op bezoek gaat bij Paraguay.