Van Marwijk gaat op de schouders: ‘Dit maakt ontzettend veel los’

Mocht Oranje het WK in Rusland niet halen, dan zijn er met Bert van Marwijk en assistent Mark van Bommel in ieder geval twee prominente Nederlanders aanwezig op de eindronde. Dankzij een 1-0 zege op Japan plaatste Saudi-Arabië zich dinsdagavond voor het eerst sinds 2006 voor het WK. Van Marwijk werd na afloop op de schouders genomen door zijn pupillen en is trots op de ploeg.

"Ik heb altijd gezegd dat we een kans hadden. We hebben een fantastische prestatie geleverd", geeft Van Marwijk aan in gesprek met Voetbal International. "Het is twaalf jaar geleden dat Saoedi-Arabië zich plaatste voor een WK. Dit maakt ontzettend veel los. Deze generatie spelers is heel lang bekritiseerd in eigen land omdat ze nooit datzelfde succes haalden. Daar hebben ze vanavond mee afgerekend."

Van Marwijk erkent dat het niet makkelijk was. Japan kreeg enkele kansen en kwam om te winnen, merkte de keuzeheer. Na rust voerde hij een tactische wijziging door en speelde Saudi-Arabië zonder spits, met snelheid op de flanken. "Dat had meteen effect. We hadden toen diepte en dreiging en dat leverde ook de winnende goal op. Toch bleef het ontzettend spannend omdat Japan een heel sterke ploeg heeft."