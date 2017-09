‘FIFA zet streep door miljoenentransfer van beoogde opvolger Drinkwater’

Leicester City moet Adrien Silva voorlopig uit het hoofd zetten. Wereldvoetbalbond FIFA heeft een streep gezet door zijn transfer van Sporting Portugal naar Engeland, zo melden diverse Portugese media dinsdagavond. Het papierwerk was niet op tijd afgerond, waardoor Adrien Silva pas in januari de overstap naar Leicester kan maken.

Leicester kreeg op deadline day twee uur meer de tijd om het papierwerk rondom de transfer van de Portugees international af te ronden. Sporting nam genoegen met een transfersom van 25 miljoen euro, plus maximaal 5 miljoen euro aan variabele bonussen. Leicester verkocht tegelijkertijd Danny Drinkwater in extremis aan Chelsea. Adrien Silva was de beoogde opvolger van de middenvelder, maar laat dus nog een paar maanden op zich wachten.

Adrien Silva verliet het trainingskamp van Portugal donderdag tijdelijk om zijn transfer af te ronden en werd dezelfde dag ook in Leicester gesignaleerd. De 28-jarige middenvelder annex captain van Sporting is al sinds 2002 aan os Leoes verbonden en ondertekende in 2007 zijn eerste professionele contract. Leicester publiceerde vrijdag nog een statement waarin het aangaf dat de transfer behoudens de internationale toestemming rond was.