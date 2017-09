Marokko wacht hels karwei na gemiste strafschop Ziyech

Marokko heeft dinsdagavond een uitgelezen mogelijkheid onbenut gelaten om in zijn kwalificatiepoule voor het WK van volgend jaar in Rusland de koppositie te grijpen. De ploeg van bondscoach Hervé Renard had directe concurrent Ivoorkust eerder op de dag zien verliezen van Gabon, maar slaagde er, mede door een gemiste strafschop van Hakim Ziyech, zelf niet in te winnen van Mali.

Ivoorkust – Gabon 1-2

Gabon trad aan zonder sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang, maar had reeds binnen het half uur een 0-2 voorsprong genomen in Bouaké. Axel Meye verzorgde eerst het openingsdoelpunt van dichtbij nadat een schot van afstand gekraakt was, waarna Mario Lemina nog in de eerste helft met een bekeken schot van afstand de voordelige marge verdubbelde voor het bezoek. Gabon leek daarmee op rozen te zitten, maar moest op slag van rust verder met tien man nadat Lloyd Palun zijn tweede gele kaart had ontvangen. Ivoorkust deed in de tweede helft nog wel wat terug via Maxwell Cornet, maar kon een nederlaag uiteindelijk niet afwenden.

Mali - Marokko 0-0

Marokko was de bovenliggende partij in Mali, maar het ontbrak de Noord-Afrikanen aan scherpte voor het doel. Naast Ziyech konden ook onder anderen Karim El Ahmadi en Nordin Amrabat rekenen op basisplaatsen. De grootste kans van de wedstrijd was twintig minuten voor tijd voor Ziyech, maar hij zag zijn poging vanaf elf meter gestopt worden door Djigui Diarra. De Ajacied werd na zijn misser onmiddellijk gewisseld en diens vervanger Oussama Tannane kon Marokko in de slotfase alsnog de zege schenken. De ex-speler van Heracles Almelo schoot oog in oog met Diarra echter naast. Marokko heeft met nog twee duels voor de boeg één punt minder dan Ivoorkust en wacht op de slotdag nog een uitwedstrijd tegen de koploper.