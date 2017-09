Turkije grijpt laatste strohalm en zorgt voor bloedstollend slot

Turkije mag blijven hopen op deelname aan het WK van volgend jaar in Rusland. De ploeg van bondscoach Mircea Lucescu was dinsdagavond op eigen veld met 1-0 te sterk voor Kroatië en komt daarmee na acht wedstrijden op veertien punten in groep I. Doordat IJsland in dezelfde poule met 2-0 won van Oekraïne, vergezelt dat land Kroatië nu aan kop: beide landen hebben nu zestien punten.

Turkije koesterde nog een sprankje hoop op een WK-ticket, nadat het afgelopen weekeinde met 2-0 onderuit was gegaan bij directe concurrent Oekraïne. De Kroaten speelden zondag nog het restant van het duel met Kosovo af, maar schoten sterk uit de startblokken in Eskisehir. De thuisploeg werd in de openingsfase onder hevige druk gezet, maar had het geluk dat Mateo Kovacic van dichtbij op doelman Volkan Babacan schoot en Luka Modric even later het aluminium trof.

De Turken kregen daarna meer grip op het duel. Cenk Tosun had de 1-0 voor het inschieten na een vlotte aanval, maar de spits van Besiktas schoot van dichtbij naast. Het elftal van Lucescu bleef echter zoeken naar een doelpunt en kreeg een kwartier voor tijd eindelijk loon naar werken. Tosun was er als de kippen bij nadat doelman Danijel Subasic een afstandsschot onvoldoende had verwerkt en schonk Turkije zo de drie punten.