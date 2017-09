Spanje haalt genadeloos uit en breekt doelpuntenrecord in uitduels

Nooit eerder maakte Spanje meer dan zes doelpunten in een uitwedstrijd, maar daar is dinsdag verandering in gekomen. De onttroonde wereldkampioen had geen kind aan Liechtenstein en won met 0-8. Tegelijkertijd ontdeed Italië zich met moeite van Israël, waardoor het nagenoeg zeker is van de tweede plek in Groep G.

Liechtenstein - Spanje 0-8

Na 45 minuten kon het zomaar 0-9 staan, maar de score bleef steken op 0-4. Liechtenstein, dat in Spanje al met 8-0 had verloren, was wederom totaal geen partij voor de ploeg van Julen Lopetegui. Binnen enkele minuten opende de vrijstaande Sergio Ramos de score met een kopbal na een indraaiende vrije trap van David Silva. Álvaro Morata was het eindstation na een vloeiende aanval (0-2) en het derde doelpunt was het gevolg van een komische blunder van Peter Jehle. De keeper miste de bal volledig bij het uitrappen, waardoor Morata zijn ploeggenoot Isco kon bedienen. Voor hem was het een koud kunstje om af te ronden.

Een prachtige vrije trap van Silva in de bovenhoek betekende kort voor rust de 0-4. Na de onderbreking ging Spanje gewoon verder waar het gebleven was, want het werd al gauw 0-5 via invaller Iago Aspas. Die kon binnentikken nadat keeper Jehle de bal tegen zijn rug kreeg na een kopbal van Morata op de lat. Morata maakte er met een zacht schot van dichtbij 0-6 van. Aspas maakte vervolgens zijn tweede en daarna ging de Spaanse storm liggen. Het aantal kansen nam af, hoewel Nacho Monreal nog wel voor nummer acht had moeten zorgen. Die achtste zou er uiteindelijk toch komen door een eigen doelpunt van Maximilian Goppel.

Italië - Israël 1-0

Na de 3-0 nederlaag tegen Spanje lijkt de tweede plek het hoogst haalbare voor i Azzurri. Van een leien dakje ging het niet en bij de rust volgde zelfs een fluitconcert in het MAPEI Stadium van Sassuolo. Via Andrea Belotti was Italië al binnen veertig seconden dicht bij de openingstreffer, maar het tempo lag laag en Italië oogde inspiratieloos. Gianluigi Buffon moest enkele reddingen verrichten en werd gepasseerd door Almog Cohen, maar diens treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. Vlak voor rust liet Lorenzo Insigne een goede kans onbenut en daardoor bleef het bij 0-0.

Italië had zeventig procent balbezit, maar was slordig en liet het spitsenduo Belotti en Ciro Immobile geïsoleerd in de voorhoede. Pas in de tweede helft ging het de goede kant op voor de gastheer. Na een voorzet van Antonio Candreva stond Immobile op de goede plek om binnen te koppen: 1-0. Italië voerde de druk op en Davide Zappacosta kreeg enkele kansen om de marge uit te breiden. Bovendien leverde keeper Ariel Harush knappe reddingen op inzetten van Belotti en Andrea Barzagli. Een tweede doelpunt van de ploeg van Giampiero Ventura kwam er niet.