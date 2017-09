Neymar geeft trap na via Instagram: ‘Deze president is een grap’

Neymar heeft dinsdagavond via social media gereageerd op de uitlatingen die Josep Maria Bartomeu eerder op de dag deed over de transfer van de Braziliaanse superster naar Paris Saint-Germain. De voorzitter van Barcelona hekelde het gedrag van Neymar en diens vader rondom zijn overgang naar de Franse club.

Bartomeu was graag eerder door Neymar op de hoogte gesteld van zijn vertrekwens, zo liet de beleidsbepaler dinsdag weten aan diverse Spaanse media. "De zelfkritiek die we kunnen hebben is dat we te veel vertrouwden op Neymar. Hij handelde niet met de juiste fatsoensnormen. Maar ik weet niet waarom hij is vertrokken, hij heeft het niet uitgelegd. Hij was hier omringd met de beste spelers ter wereld en Lionel Messi is zonder enige twijfel de allerbeste", waren de woorden van Bartomeu.

Neymar heeft niet lang nodig gehad om te reageren op die uitlatingen. De duurste speler aller tijden plaatste dinsdagavond op Instagram een reactie onder een door Esporte Interativo gedeelde foto van Bartomeu met de tekst 'deze president is een grap' en gaf de voorzitter van Barcelona daarmee nog een trap na.