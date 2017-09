Van Marwijk loodst Saudi-Arabië naar WK ten koste van Australië

Bert van Marwijk en assistent-bondscoach Mark van Bommel hebben zich met Saudi-Arabië geplaatst voor het WK 2018. Het Arabische land moest dinsdagavond winnen van Japan om zich direct te kwalificeren en dat lukte: 1-0. Japan eindigt als groepswinnaar met twintig punten, terwijl het team van Van Marwijk er negentien heeft verzameld. Hetzelfde geldt voor Australië, maar door het verschil in doelsaldo zijn the Socceroos veroordeeld tot het spelen van play-offs.

Hoogstaand was de wedstrijd in Jeddah niet. Gevaar van beide kanten was schaars in de eerste helft; Japan schoot slechts tweemaal op doel en Saudi-Arabië lukte dat helemaal niet. De bezoekers, onder meer met voormalig VVV-Venlo-spelers Maya Yoshida en Keisuke Honda in het basiselftal, waren praktisch al zeker van plaatsing en spanden zich niet bovenmatig in om de ploeg van Van Marwijk de wil op te leggen. Wel controleerde Samurai Blue de wedstrijd en oogde Japan zorgeloos in de eerste helft.

Kort na rust was Hirko Sakai in twee instanties dicht bij de 0-1, maar het eerste schot werd gepareerd en het tweede werd van de lijn gehaald. Uit het niets was het toch Saudi-Arabië dat op voorsprong kwam. Vanuit een lastige hoek leverde Fahad Al-Muwallad een snoeiharde uithaal in het dak van het doel, die keeper Eiji Kawashima te machtig was. Japan bleek niet in staat om een gelijkspel uit het vuur te slepen, waardoor Saudi-Arabië zich voor het eerst sinds 2006 weer plaatste voor de mondiale eindronde.