Messi niet ‘compatibel’ met potentiële topaankoop

Voor Faouzi Ghoulam is mogelijk een transfer in de maak. Juventus heeft de verdediger van Napoili op de korrel, terwijl ook Liverpool en Chelsea geïnteresseerd zijn. (Tuttosport)

Manchester United heeft Arnau Puigmal definitief weggekaapt bij Espanyol. De jonge Spanjaard gaat in de jeugdopleiding van the Red Devils spelen. (Manchester Evening News)