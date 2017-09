‘Arsenal gaat zich opnieuw melden bij Manchester City voor dribbelaar’

Verschillende topclubs in de Premier League houden de situatie van Raheem Sterling nauwlettend in de gaten. De 22-jarige vleugelaanvaller heeft nog een contract tot halverwege 2020 bij Manchester City, maar zowel Arsenal als Chelsea zou het met het oog op volgend seizoen reeds voorzien hebben op de Engels international.

Sterling was dit seizoen pas éénmaal basisspeler in de Premier League en zou volgens The Telegraph weleens bezig kunnen zijn aan zijn laatste jaar bij City. Arsenal had de linksbuiten deze zomer al graag willen betrekken in een ruildeal met Alexis Sánchez, waarin verder ook een forse transfersom voor de diensten van de Chileen gemoeid zou zijn, maar the Citizens weigerden daaraan mee te werken. Manager Arsène Wenger is echter een fervent bewonderaar van de dribbelaar en zal zich in de toekomst opnieuw voor hem gaan melden, verzekert de krant.

Sterling staat sinds de zomer van 2015 op de loonlijst bij City, dat destijds 62,5 miljoen euro overmaakte naar Liverpool voor de komst van de geboren Jamaicaan. Hij kwam de afgelopen twee seizoenen tot 64 wedstrijden in de Premier League, waarin hij in totaal goed was voor 13 doelpunten en 8 assists. Manager Josep Guardiola beschikt met spelers als Leroy Sané en zomeraanwinst Bernardo Silva echter over voldoende opties voor de flank, waardoor een vertrek van Sterling volgend jaar niet bij voorbaat onbespreekbaar zou zijn.