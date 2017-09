Raiola krijgt ervan langs na uitspraken: ‘Hij is de vijand van voetbalclubs’

Mino Raiola wordt binnenkort de zaakwaarnemer van Lorenzo Insigne, maar de relatie tussen de belangenbehartiger en de club Napoli is niet sterk. Preses Aurelio De Laurentiis noemde Raiola onlangs een 'amusante cartoon' en daar reageerde Raiola op zijn beurt weer op. Corrado Ferlaino, voormalig voorzitter van Napoli, staat in de vete achter De Laurentiis.

Ferlaino is bepaald niet te spreken over de handelswijze van de zaakwaarnemer van spelers als Mario Balotelli, Gianluigi Donnarumma, Paul Pogba en Zlatan Ibrahimovic. "Raiola is de vijand van voetbalclubs. Hij is in staat om contracten te verscheuren die net zijn ondertekend", stelt Ferlaino dinsdag bij Radio Kiss Kiss. "Hij eist een salarisverhoging na een paar goede wedstrijden, maar als zijn spelers slecht presteren, verandert hun salaris niet."

Napoli is het seizoen begonnen met twee zeges. Ferlaino wordt in hetzelfde interview gevraagd naar de titelkansen van zijn oude club, maar maakt zich geen illusies. Juventus is in zijn ogen favoriet voor de Scudetto. "Ondanks het verlies van Leonardo Bonucci en het feit dat de overige verdedigers weer een jaar ouder zijn", voegt hij daaraan toe. "Het is gezond dat onze supporters dromen van de Scudetto en sommige dingen zullen altijd onvoorspelbaar blijven. Bijna iedereen is bij Napoli gebleven en dat is net zoveel waard als een grote aankoop."