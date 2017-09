Syrië mag blijven dromen van unieke prestatie na doelpunt in blessuretijd

Het sprookje van de nationale ploeg van Syrië blijft voorlopig voortduren. Het elftal van Ayman Hakeem hield dinsdagavond ternauwernood een gelijkspel over aan het WK-kwalificatieduel met Iran, waardoor het mag blijven hopen op zijn debuut op het mondiale eindtoernooi volgend jaar in Rusland: 2-2. Zuid-Korea eindigde dankzij een doelpuntloos gelijkspel tegen Oezbekistan als tweede in dezelfde poule en plaatst zich met groepswinnaar Iran voor het WK.

Syrië stuntte eerder deze kwalificatiecampagne al met gelijke spelen tegen onder meer Zuid-Korea en beleefde dinsdag in Iran een droomstart dankzij Tamar Haj Mohamed. Zijn openingsdoelpunt werd echter onschadelijk gemaakt door Sardar Azmoun, die met twee doelpunten de wedstrijd volledig kantelde. Het door een burgeroorlog geteisterde land toonde echter karakter en hield dankzij een laat doelpunt van Omar Al Somah toch nog een gelijkspel over aan de krachtmeting.

Syrië blijft Oezbekistan zo voor op de ranglijst en wacht nu als nummer drie van zijn poule een dubbele ontmoeting met de nummer drie van de andere Aziatische poule: het Saoedi-Arabië van bondscoach Bert van Marwijk of Australië. De winnaar van dat tweeluik neemt het vervolgens in een allesbeslissende intercontinentale play-off op tegen de nummer vier van de CONCACAF.