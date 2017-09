‘Ik heb nooit gedacht dat ze hem aan Barcelona zouden gaan verkopen’

Het was uitgesloten dat Philippe Coutinho deze zomer Liverpool in zou ruilen voor Barcelona, zo zegt Christian Purslow. De voormalig algemeen directeur van the Reds weet dat de Engelse club drie biedingen van Barcelona van tafel heeft geveegd en dat de Braziliaan een transferverzoek heeft ingediend om zijn droomtransfer te realiseren. Purslow was er echter van overtuigd dat Liverpool de poot stijf zou houden.

"Ik heb nooit gedacht dat er ook maar een kleine mogelijkheid was dat Liverpool Coutinho zou verkopen afgelopen zomer", stelde de oud-bestuurder in gesprek met Sky Sports. "Coutinho is de sterspeler van het team, dat goed bezig is en ambitie heeft. De club is financieel ijzersterk, mede door eigenaar Fenway Sports Group, wil het stadion uitbreiden en beschikt over een manager (Jürgen Klopp, red.) die bij de top drie of vier, kortom de elite, van het trainerskorps behoort."

"Het zou een vreselijk signaal zijn naar iedereen als de club de sterspeler had verkocht. Ik geloof niet dat een verkoop heel dicht bij is geweest, ze hebben de juiste beslissing genomen. Ik denk dat Coutinho Liverpool dit seizoen veel gaat brengen. Hij wil volgend jaar de ster op het WK worden, is nog maar 25 jaar en zit in de piek van zijn carrière", besluit Purslow over Coutinho, die volgens Sky Sports weigert voor Liverpool uit te komen in de Champions League.